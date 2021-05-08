РИАМО - 8 мая. С января по апрель этого года в столице возвели 29 крупных коммерческих объектов, среди которых здания производственного, складского, торгового и административно-делового назначения. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Среди них – пять промышленно-производственных, шесть административно-деловых, четыре складских объекта, а также гостиницы и объекты торговли. Общая их площадь составила почти 1 млн кв. метров», – сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что почти все построенные объекты были возведены в городе инвесторами.

«В основе градостроительной политики правительства Москвы лежит принцип комплексного развития городских территорий. Это значит, что мы не только строим в районах жилье и необходимую инфраструктуру, но и создаем рабочие места в шаговом доступе», – уточнил Бочкарев.

По его словам, строительство коммерческих объектов в мегаполисе позволяет создать новые рабочие места.

Ранее заммэра заявлял, что за четыре месяца 2021 года в Москве построено и введено свыше 3,5 млн кв. метров недвижимости, из которых более 1,6 млн кв. метров - это жилье. Еще за указанный промежуток времени в городе появились 14 объектов социальной инфраструктуры.

«Введено пять детских садов, две школы, один объект здравоохранения, пять спортивных объектов и один объект культуры», – отметил Бочкарев.

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