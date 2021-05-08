РИАМО - 8 мая. Бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев умер от проблем с легкими, с 5 мая он находился в больнице, сообщает kp.ru.

Как рассказал сын бывшего чиновника Александр Лигачев, у его отца обострились давние проблемы с легкими. Врачи диагностировали двустороннюю пневмонию, но это был не коронавирус.

Пока неизвестны дата и место похорон бывшего ЦК КПСС.

Информация о смерти Лигачева появилась вечером в пятницу. Бывший чиновник скончался в возрасте 100 лет.

Лигачев родился 29 ноября 1920 года в Томской губернии. Он являлся советским и российским государственным и политическим деятелем, был секретарем ЦК КПСС в 1983-1990 годах, членом Политбюро ЦК КПСС в 1985-1990 годах.