РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 мая. В подмосковном Подольске отменили Открытый конный фестиваль ко Дню Победы из-за сильного дождя в субботу, сообщили в пресс-службе администрации округа.

В субботу в конноспортивном клубе «Фаворит» планировали провести Открытые личные соревнования «Я знаю! Я помню! Я горжусь!» по конкуру, посвященные Дню Победы. Начало было запланировано на 10:00.

Из-за погодных условий (сильного дождя) конный фестиваль в «Фаворите» отменен.

По данным синоптиков, за сутки может выпасть более половины месячной нормы осадков.