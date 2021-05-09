РИАМО - 9 мая. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей Подмосковья и ветеранов Великой Отечественной войны с 76-й годовщиной Победы и пожелал всем добра, благополучия и здоровья.

«Для каждой семьи и всего нашего народа 9 Мая – особенный, важный и памятный день. В далеком 1945-м закончилась война, страна встречала своих героев, начиналась новая мирная жизнь. За эту жизнь мы говорим спасибо нашим родным людям, отцам, дедам и прадедам, всему Поколению Победителей! Низкий поклон фронтовикам и труженикам тыла! Большое счастье – обнять вас, пожать вам руку, услышать ваши воспоминания и мудрый совет», - сказал Воробьев.

Он отметил, что война и время забрали многих героев, но память о них не должна замереть на черно-белом фотоснимке.

«Поэтому каждый год мы встаем в «Бессмертный полк», возлагаем цветы к братским могилам и мемориалам, передаем детям семейные истории военных лет, чтобы они тоже знали и гордились», - добавил губернатор.

Он напомнил, что через несколько месяцев будет отмечаться 80-летие Битвы за Москву. Это был судьбоносный рубеж, одно из самых трагичных и героических событий Великой Отечественной войны.

«В Подмосковье мы со всем уважением почтим память тех, кто остановил врага и защитил столицу, изменил ход войны и приблизил Победу», - отметил Воробьев.

Он пожелал, чтобы 9 Мая навсегда осталось Днем Победы и Днем мира.

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