РИАМО - 8 мая. Тематический онлайн-квест «Во славу героев» ко Дню Победы появился на портале «Узнай Москву», участникам предстоит ответить на десять вопросов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Вопросы квеста вязаны с экспозицией Музея Победы и фактами о Великой Отечественной войне.

«Пройдя викторину, пользователи освежат в памяти исторические эпизоды, узнают больше об экспонатах, представленных в Музее Победы, а также познакомятся с архитектурными особенностями музея, его залами и диорамным комплексом», — сказали в пресс-службе департамента информационных технологий столицы.

Музей Победы открыли на Поклонной горе 9 мая 1995 года. Первый вопрос нового квеста на портале посвящен названию горы.

Второй вопрос о монументе Победы на Поклонной горе, несколько вопросов посвящены выставочным залам музея, также предстоит назвать некоторые образцы военной техники времен ВОВ.

На портале «Узнай Москву» есть фотографии и описания свыше 2 тыс. городских зданий, 663 памятников, 324 музеев. Также для пользователей представлены более 80 квестов и свыше 150 тематических маршрутов.

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