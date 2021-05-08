РИАМО - 8 мая. В результате пожара в частном автосервисе в Мытищах погибли пять человек, возгорание потушили, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
Сообщение о пожаре поступило от очевидца 7 мая в 18:31. В 02:34 в субботу пожарные ликвидировали последствия возгорания.
Площадь пожара составила 225 кв. м.
В ликвидации возгорания принимали участие 42 человека и 12 единиц техники.
По факту пожара было возбуждено уголовное дело. Также проверку инцидента проводит подмосковная прокуратура.
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