РИАМО - 8 мая. По факту гибели людей при возгорании в частном автосервисе в Мытищах возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

По данным следствия, вечером 7 мая в автосервисе на улице 3-й Новой в Мытищах после хлопка газового баллона произошел пожар. Погибли несколько человек.

Площадь возгорания составила 225 кв. м.

Дело возбудили по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Ранее на место происшествия выезжал Мытищинский городской прокурор. В ходе проверки прокуратура установит причины и обстоятельства данного ЧП.

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