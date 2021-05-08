РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 8 мая. АО «Мособлэнерго» в этом году планирует проложить новые кабельные линии для спортивных школ и жилых домов Дзержинского, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Работы пройдут в рамках инвестиционной программы, реализуемой компанией.

«По поручению губернатора, министерством энергетики Московской области ежегодно реализуются инвестиционные и ремонтные программы по повышению качества и надежности электроснабжения потребителей, а также проводятся мероприятия по снижению времени реагирования при устранении аварий на электросетях», - подчеркнул министр энергетики региона Александр Самарин.

В текущем году запланированы работы по прокладке новых кабельных линий 0,4 кВ на улице Спортивная до вводно-распределительных устройств спортшкол «Орбита» и «Союз», а также общеобразовательной школы №1. Эти социальные объекты расположены недалеко друг от друга в центральной части города.

Также в 2021 году запланировано проложить новые кабельные линии 0,4 кВ для жилых домов, расположенных по адресам: улица Бондарева, дом 2, улица Лермонтова, дома 11, 12, 12А, 13Б, 14, 15, улица Лесная, дом 14. В этих многоквартирных домах проживает более 1,5 тыс. человек.

Все работы, проведенные в рамках инвестиционной программы АО «Мособлэнерго», будут выполняться для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей Дзержинского.