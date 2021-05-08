РИАМО - 8 мая. В субботу на территории столицы может выпасть до 29 мм осадков, что составляет 57% от месячной нормы, сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«На улице пасмурно, льет как из ведра. <...> Такие ливни в столице в этот день случаются всего лишь один раз в 25 лет», - сказал Тишковец в видео, опубликованном в его Instagram-аккаунте.

По его словам, на каждый квадратный метр городских улиц выпадет примерно по три ведра воды. Такое в последний раз наблюдалось в 1987 и 2017 годах.

Он отметил, что из-за североатлантического циклона погода в городе будет только ухудшаться.

Синоптик добавил, что из-за дождей и ветра в Московском регионе температура будет на 8 градусов ниже климатической нормы, а атмосферное давление упадет до 738 мм. рт. ст.

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