РИАМО - 8 мая. В столице и Московской области в субботу температура может подняться до 15 градусов тепла, прогнозируется дождь, сообщается на сайте «Метеоновости».

Погода в регионе вновь испортится. На территории столицы и области будет пасмурно, дождливо и прохладно. Также атмосферное давление понизится, а содержание кислорода в воздухе будет недостаточным.

Максимальная температура в Москве днем составит плюс 11-13 градусов, В Подмосковье - плюс 10-15 градусов.

Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 740 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха будет около 80%.

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