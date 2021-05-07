РИАМО - 7 мая. АО «Мособлэнерго» расчистило 27 га земли вдоль трасс линий электропередачи от древесно-кустарниковой растительности, такого результата удалось достичь с начала реализации совместных с министерством энергетики Московской области мероприятий по повышению надежности и качества электроснабжения потребителей, сообщает пресс-служба регионального Минэнергетики.

Согласно планам, от растительности нужно очистить 59,2 га земли вдоль трасс линий электропередачи, которые обслуживаются компанией.

Министр энергетики Московской области Александр Самарин отметил, что каждый год министерство реализует ремонтные и инвестпрограммы по повышению качества и надежности электроснабжения потребителей. Кроме того, проводятся мероприятия по снижению времени реагирования при устранении аварий на электрических сетях.

Также региональная компания строит в проблемных округах региона новые энергические объекты, реконструирует электросети и проводит ремонт электрического оборудования. Все эти работы проводятся в рамках мероприятий по повышению надежности электроснабжения.