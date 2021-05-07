РИАМО - 7 мая. Суд в третий раз признал правоту министерства экологии и природопользования Московской области в споре с виновником незаконного размещения отходов в Рузском городском округе, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

Последний инстанцией, куда обратилась компания «Рузское подворье», стал Арбитражный суд Московского округа. Компания обратилась в суд с жалобой на действия министерства, которое уличило ее в незаконном размещении отходов на открытом грунте в поселке Тучково.

«Общий объем незаконно размещенного мусора превысил 12 тыс куб. м, площадь незаконного складирования - почти 7 тыс. кв. м. Сумма рассчитанного ущерба составила 2,7 млн рублей, министерство настаивало на его возмещении в судебном порядке», – сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования Андрей Разин.

По иску министерства Арбитражный суд региона вынес решение о возмещении ущерба, однако нарушители, которые были несогласны с ним, подали жалобы в Десятый арбитражный апелляционный суд, а после и в Арбитражный суд Московского округа. В настоящий момент законность требований министерства подтверждена тремя инстанциями.