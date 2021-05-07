РИАМО - 7 мая. В преддверии Дня Победы специалисты «Мособлгаза» начали проверку исправности газового оборудования памятных комплексов «Вечный огонь» в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Всего «Мособлгаз» проведет техобслуживание 60 мемориалов «Вечный огонь». Во время работ пламя не погаснет ни на секунду, для этого его перенесут на временные горелки.

«Вечный огонь — неотъемлемый символ праздника Победы. Для нас, газовиков, это всегда почетная миссия в подготовке праздника Великой Победы», — сказал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Также предприятие ежегодно проводит акцию для ветеранов Великой Отечественной войны. В ходе акции газовики бесплатно диагностируют газовое оборудование в их домах и при необходимости заменяют его.