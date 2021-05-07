РИАМО - 7 мая. Временно исполняющий обязанности генерального директора АО «Мособлэнерго» Дмитрий Якубов поздравил ветеранов ВОВ и работников компании с наступающим 9 Мая, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

«Дорогие ветераны и участники Великой Отечественной войны, труженики тыла! Уважаемые коллеги! Искренне поздравляю Вас с самым почитаемым в стране праздником – Днем Победы! <...> Спасибо ветеранам за подвиги на поле брани и в тылу, за непосильный труд по возрождению нашей страны в послевоенные годы», – сказал Якубов.

Он добавил, что 76 лет назад советские люди отвоевали свободу и независимость Родины, а на долю солдат того времени выпали тяжелые испытания.

Якубов отметил, что граждане не должны забыть подвигов, которые были совершены во времена ВОВ.

«Нам завещано хранить память о великом подвиге, достойно продолжать традиции отцов и дедов, обеспечивать благополучие и процветание родной земли, с честью и гордостью нести через годы знамя Великой Победы», – подчеркнул Якубов.