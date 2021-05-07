РИАМО - 7 мая. Секретарь Генсовета партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак посетил обновленную экспозицию «Поезда Победы» на Белорусском вокзале в столице, сообщается на сайте партии.

К составу был добавлен вагон, который посвящен защитникам Брестской крепости – солдатам и командирам Красной Армии, а также тем, кто принял первый удар вражеских войск на себя, а именно женщинам и детям – членам семей военнослужащих. В рамках экскурсии ее участники посетили фрагмент довоенной жилой комнаты, а после – ДОТа, рядом с которым находятся мультимедийные экраны со сценами нападения на Брестскую крепость.

«Создателям удалось вместить все — и тяжесть, и горечь, и лишения, и саму Победу», — сказал Турчак.

Он добавил, что проект позволяет ответить на вопрос, почему по прошествии такого количества времени люди продолжают отдавать дань памяти тем, кто погиб в годы войны, работал в народном хозяйстве и восстанавливал экономику страны.

В составе также есть вагоны, которые были посвящены блокадному Ленинграду, концлагерям, Сталинградской битве и Победе. В одном из вагонов авторы запечатлели героев войны, которые не дожили до 9 мая.

Турчак отметил, что подобные экспозиции нужны современной молодежи и их должно быть больше, учитывая посягательства на историческую память.

По его словам, с течением времени попыток переписать историю, оправдать нацистских преступников или стереть из памяти подвиг советских солдат становится больше. В связи с этим проекты типа «Поезд Победы» представляют собой хорошую прививку для российской молодежи.

«Поезд Победы» — это иммерсивная инсталляция, которая находится в движущемся составе. В основу экспозиции была заложена история ВОВ, рассказанная от лица ветерана-железнодорожника.

В первый раз поезд-музей был запущен в октябре прошлого года с Белорусского вокзала. За время работы его посетителями стали 85 тыс. человек. Маршрут поезда прошел через 38 городов в 27 регионах РФ.