РИАМО - 8 мая. Накануне Красной горки на Московской канатной дороге планируется установить рекорд России по количеству одновременно поженившихся на фуникулере пар.

Дни перед Красной горкой считаются благоприятными для создания семьи. В субботу влюбленные смогут заключить брак прямо в воздухе — в кабине канатной дороги на Воробьевых горах.

Московская канатная дорога, соединившая два берега Москвы-реки, открылась в 2018 году. Всего на фуникулере 33 закрытые кабины, в каждой из которых могут поместиться восемь человек.

В Москве можно пожениться не только в ЗАГСах и Дворцах бракосочетания, но и на необычных площадках. Среди них ипподром, планетарий, центр искусств храма Христа Спасителя, старинные особняки и усадьбы.​