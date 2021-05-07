РИАМО - 7 мая. В пятницу вечером в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и в подмосковном Жуковском задержали и отменили 22 рейса, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове отменили 6 рейсов. В Домодедове 7 рейсов задержано, еще 3 – отменили. В Шереметьеве задержано 2 рейса и 1 отменен.

Согласно данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, там отменено 3 рейса.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.