РИАМО - 7 мая. На землях лесного фонда Подмосковья усилиями лесничих приведено в порядок свыше 40 мест воинской славы, сотрудники лесничеств каждый год благоустраивают аллеи славы, мемориалы, братские могилы и воинские захоронения, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

«Время неумолимо. С каждым годом ряды ветеранов становятся малочисленнее. Мы стараемся оказать им помощь, и уделяем нашим дедушкам и бабушкам внимание, особенно накануне 9 Мая», - сказала председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир.

Она добавила, что лесничие поздравляют ветеранов с праздниками, а также привозят им питьевую воду и дрова, оказывают помощь в том, чтобы добраться до храма и в лечебные учреждения, обрезают садовые деревья на участках и выполняют другие хозяйственные работы.

Казимир отметила, что каждое место, которое было приведено в порядок, представляет собой историю людей, которые защищали Родину. Так, память о них нужно хранить для будущих поколения.

Заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования Московской области Андрей Разин заявил, что работники лесничеств шефствуют над участниками боевых действий и тружениками тыла, которые отстояли свободу и независимость Отчизны в жестоких боях.

Сотрудники регионального лесного хозяйства каждый год проводят мероприятия, которые направлены на то, чтобы сохранить память о воинах, защищавших Родину.