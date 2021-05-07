Сварочный цех загорелся на 3-й Новой улице в подмосковных Мытищах, огонь перекинулся на припаркованный рядом автомобиль.Четыре человека стали жертвами пожара.
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Сварочный цех загорелся на 3-й Новой улице в подмосковных Мытищах, огонь перекинулся на припаркованный рядом автомобиль.Четыре человека стали жертвами пожара.
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