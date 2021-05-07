РИАМО - 7 мая. Заявки на участие в тестировании сервиса народного каршеринга подали уже 300 человек, на текущий момент они находятся на рассмотрении, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Запуск каршеринга «Рули» был анонсирован неделю назад. Какие машины планируется сдавать в новый сервис, станет известно позже.

«Рули» представляет собой сервис, который дает возможность любому человеку сдать свой личный автомобиль в аренду другим людям. При этом автовладелец сам решает, кто возьмет его машину в аренду.

Важность проекта для города обусловлена возможностью разгрузить дороги. Таким образом, чем больше граждан используют одну машину, тем меньше автомобилей в городе. Также больше места становится на парковках. Эти вещи положительно сказываются на облике города, его загруженности и экологии.

Получить доступ к машине смогут только те, кому это разрешит владелец. В приложении сервиса можно не только открыть, закрыть, и завести машину, но и прогреть ее. Кроме того, человек может управлять списком друзей, которым доступен автомобиль.

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