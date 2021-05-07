РИАМО - 7 мая. С 1 по 6 мая на телефон горячей линии БТИ Подмосковья по вопросам оформления имущества поступило свыше 1,1 тыс. звонков, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова отметила, что преимущественную часть заявителей интересовали темы регистрации домов и хозяйственных построек, перевод нежилого здания в жилое, прописка в доме, налоговые вычеты, а также освобождение от налога пенсионеров, вопросы экономии на электрической энергии.

«Топ-5 вопросов, поступавших на горячую линию, касается процедуры регистрации недвижимости и бонусов, которые получают граждане в случае регистрации имущества. Мы облегчили получение всей информации по оформлению имущества - вопросы можно задать по телефону, лично в офисах и консультационных центрах МОБТИ (Московское областное бюро технической инвентаризации – ред.), по электронной почте министерства, а также найти информацию на сайтах ведомства и учреждения», – сказала Адигамова.

Она добавила, что граждане должны знать, что необходимо регистрировать на своей земле и как сделать это быстро. Бонусы же представляют собой дополнение и мотивацию для того, чтобы не откладывать действия на потом.

Заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин отметил, что колл-центр по консультированию граждан о процедурах «дачной амнистии» и иным имущественным вопросам был запущен перед майскими праздниками на базе регионального БТИ для того, чтобы собственники начали оформлять имущество уже в выходные.

По словам Разина, количество звонков говорит о том, что людям нужна профессиональная помощь в вопросах имущества.

Он подчеркнул, что электронные сервисы БТИ дают возможность оформить нужные услуги удаленно, а работники региональной организации готовы приехать к заявителю, произвести замеры, а также направить документы для регистрации права собственности в Росреестр вместо него.