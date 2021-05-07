РИАМО - 7 мая. Четыре человека стали жертвами пожара, вспыхнувшего в сварочном цехе на 3-й Новой улице в Мытищах, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.
Информация о пожаре поступила спасателям в 18:31. На 3-й Новой улице возникло возгорание внутри двухэтажного нежилого здания, также загорелся автомобиль на улице.
«В 20:18 локализовали пожар на площади 225 кв. м», - отметили в пресс-службе.
Ранее на место происшествия отправился Мытищинский городской прокурор. В ходе проверки прокуратура установит причины и обстоятельства произошедшего.
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