РИАМО - 7 мая. Мытищинская городская прокуратура начала проверку по факту пожара в нежилом помещении на 3-й Новой улице, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

На место происшествия выехал Мытищинский городской прокурор Андрей Гвоздев. В ходе проверки прокуратура установит причины и обстоятельства произошедшего.

По данным Главного управления МЧС России по Московской области, на 3-й Новой улице загорелся сварочный цех.

Площадь пожара внутри двухэтажного нежилого здания составляет 20 кв. м, также загорелся автомобиль на улице. В результате происшествия пострадал один человек.

Видео пожара в сварочном цехе в Мытищах>>