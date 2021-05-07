РИАМО - 7 мая. В текущем году Москва запустит виртуальную «Тройку» для смартфонов, что избавит пассажиров общественного транспорта от необходимости носить карту с собой, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Главные преимущества «Тройки»: возможность записать на нее любой тип билета, пересаживаться между всеми видами гортранспорта и оплачивать проезд электронным кошельком», – написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В 2020 году «Тройка» была признана самой умной билетной системой в мире в рамках крупнейшей профильной международной премии Transport Ticketing Global.

Кроме того, сейчас в столице тестируется система Face Pay, благодаря которой оплата проезда будет проводиться по лицу пассажира. Также ведется работа над концепцией MaaS, которая представляет собой единую подписку по выгодным ценам на различные виды транспорта, в том числе такси, каршеринг, велосипеды и самокаты.

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