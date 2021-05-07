РИАМО - 7 мая. Один человек пострадал в результате возгорания в сварочном цехе на 3-й Новой улице в подмосковных Мытищах, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение внутри двухэтажного нежилого здания на площади 20 кв. м, также загорелся автомобиль на улице.

На месте работают 34 человека и 10 единиц техники. Дальнейшая информация уточняется.

Видео пожара в сварочном цехе в Мытищах>>