РИАМО - 7 мая. Сварочный цех загорелся на 3-й Новой улице в подмосковных Мытищах, огонь перекинулся на припаркованный рядом автомобиль, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

«Нежилое двухэтажное каркасно-металлическое здание (сварочный цех), обшито сэндвич-панелями. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение внутри здания на площади 20 кв. м и автомобиля на улице», - сказали в пресс-службе.

Информация о пострадавших уточняется. Причина пожара устанавливается.