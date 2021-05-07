РИАМО - 7 мая. С 10 мая погода в Москве перейдет в «летний» режим, во второй и третьей декадах месяца температура будет превышать норму до 1,5 градусов, сообщает РИА Новости.

«Уже вечером 9 мая скажется влияние восточного крыла антициклона. Поэтому в облаках появятся «дырки», и дальше, начиная с 10 числа и последующие дни власть над большей частью Среднерусской равнины захватит обширный антициклон, поэтому ожидается солнце, никаких осадков», – сказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он добавил, что ночью 10 мая в Москве будет 1-3 градуса, а днем - 16-18 градусов. Далее, 11 и 12 мая, ночные показатели температуры составят 5-8 градусов, дневные - 20-22 градуса, что соответствует климатической норме июня.

Синоптик отметил, что температура во вторую и третью декады мая окажется выше нормы на 0,5-1,5 градуса, при этом будет наблюдаться небольшой дефицит осадков. Этот период можно будет назвать стартом летнего сезона.

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