РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 мая. В воскресенье страна отметит 76-ю годовщину Великой Победы, в этот день жители городского округа Люберцы возложат цветы к памятникам и мемориальным комплексам.

В этот день люберчан ждут праздничные концертные программы в парках, торжественные церемонии возложения цветов к памятникам, мемориальным комплексам и воинским захоронениям городского округа и другие мероприятия.

Почтить память павших на полях сражений и возложить цветы к воинским захоронениям жители округа смогут в 11:00 и 12:00. С 12:00 в парках Люберец и поселков начнутся праздничные концертные программы с участием творческих коллективов округа и приглашенных артистов.

В 15:00 на сайте проекта 2021.polkrf.ru, в эфире федеральных каналов и в соцсетях начнется онлайн-шествие «Бессмертного полка».

Подробнее о праздничных мероприятиях можно узнать на сайте www.люберцы.рф, кликнув на тематический баннер.