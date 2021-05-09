РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 мая. В парке имени Виктора Талалихина в Подольске в воскресенье в завершение праздничной программы покажут художественный фильм «Калашников», сообщается в группе «Парк культуры и отдыха им. В. Талалихина| Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В парке в 11:00 начнутся открытый турнир по воздушно-силовой атлетике и патриотическая акция «Рекорд Победы». В 13:00 состоится праздничный концерт на танцевальной веранде с участием оркестра и солистов Подольской филармонии, Государственного академического оркестра солистов «Русские Узоры», Подольского драматического театра, фольклорного ансамбля «Ленок», ансамбля танца «Радуга».

С 13:00 до 15:00 проведут бесплатный мастер-класс для детей на левой балюстраде. В 21:15 начнется показ художественного фильма «Калашников» в «Зеленом театре», вход свободный.