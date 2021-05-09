РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 9 мая. В подмосковном Дзержинском в воскресенье в честь Дня Победы пройдут торжественный митинг и спортивные соревнования на воркаут-площадке, сообщается в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

В 12:00 пройдет торжественный митинг посвященный 76-й годовщине Победы. Цветы будут возлагать в Сквере Победы.

В воркаут-зоне на площади Торгового центра состоятся спортивные соревнования. Начало в 16:00. А в 17:30 на данной площади пройдет акция «Вальс Победы».

В 18:00 начнет работу полевая кухня. Всех участников праздника угостят кашей. С 18:00 будет выступать губернаторский оркестр.

С 19:00 до 22:00 запланирована праздничная концертная программа «Была весна, была победа». Далее прогремит салют.