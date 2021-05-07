РИАМО - 7 мая. Народный артист РФ Владимир Качан скончался в Москве на 74-м году жизни от коронавирусной инфекции, сообщает РИА Новости.

«Владимир Качан скончался час назад в Коммунарке от коронавируса», – сказал художественный руководитель театра «Школа современной пьесы» Иосиф Райхельгауз.

Он добавил, что о прощании с Качаном и похоронах станет известно позже.

Владимир Качан родился 18 мая 1947 года в Уссурийске. В 1969 году окончил Театральное училище имени Щукина. Артист служил в Московском театре юного зрителя, Театре на Малой Бронной, Московском драматическом театре имени Станиславского, а с 1991 года был актером театра «Школа современной пьесы».