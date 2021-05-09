РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 мая. В подмосковном Подольске в воскресенье пройдет турнир «Рекорд Победы» по воздушно-силовой атлетике, посвященный Победе в Великой Отечественной войне, сообщается в группе «Федерация воздушно-силовой атлетики МО» в соцсети «ВКонтакте».

Ежегодный турнир по воздушно-силовой атлетике пройдет в парке культуры и отдыха имени Виктора Талалихина. Московские областные межмуниципальные соревнования по воздушно-силовой атлетике проведут в дисциплине воркаут-фристайл по правилам вида спорта воздушно-силовая атлетика. Регистрация с 11:00, начало в 12:00.

Также в этот день состоится оффлайн-этап Всероссийского онлайн-фестиваля «Подтянись за победу».

Турнир организован в рамках календарного плана министерства физической культуры и спорта региона при поддержке комитета по физической культуре и спорту администрации округа.