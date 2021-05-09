РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 мая. В подмосковном Подольске на улице Рабочей временно приостановят движение автотранспорта в День Победы из-за праздничных мероприятий, сообщили в пресс-службе администрации округа.

В целях обеспечения общественного порядка и безопасности движения автотранспорта во время проведения торжественных мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в соответствии с постановлением администрации №497-п, УМВД России по городскому округу было рекомендовано временно прекратить движение автотранспорта.

Так, в этот день с 11:00 до 15:00 будет временно прекращено движение автотранспорта по улице Рабочей от Революционного проспекта до Парадного проезда. На вышеуказанном участке улицы заблаговременно эвакуируют припаркованный транспорт на период праздничных мероприятий. Обеспечат установку временных запрещающих дорожных знаков в районе закрытых участков автодороги, а также дорожных знаков на пересечении улиц Дзержинского и Барамзиной.

Автоколонна №1788 — филиал ГУП МО «Мострансавто», ООО «Автомиг», ООО «Глобал», ООО «Скиф Транс» на период временного прекращения движения по улице Рабочей изменят маршруты движения общественного транспорта, исключив из них временно закрытую для движения улицу.