РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 мая. Подольский краеведческий музей в воскресенье проведет тематические экскурсии по экспозиции и пешеходные экскурсии бесплатно, сообщается в группе «Подольский краеведческий музей» в соцсети «ВКонтакте».

Подольский краеведческий приглашает подольчан и гостей города бесплатно посетить тематические экспозиции и пешеходные экскурсии.

С 10:00 до 18:00 пройдет выставка «Как хорошо на свете без войны». В 15:00 начнется экскурсия по экспозиции «Подольск в годы Великой Отечественной войны». В 15:00 можно принять участие в пешеходной экскурсии «Площадь Славы. Ратный и трудовой подвиг подольчан», сбор на площади Славы. Также в 15:00 начнется пешеходная экскурсия «Подвиг Подольских курсантов», сбор у памятника Подольским курсантам.​