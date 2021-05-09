РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 мая. На площади перед Ледовым дворцом подмосковной Балашихи в воскресенье в 9:00 пройдет «Эстафета Памяти» среди школьников округа в честь празднования Дня Победы, сообщается в Instagram-аккаунте Центра тестирования ГТО.

В эстафете примут участие учащиеся образовательных учреждений Балашихи в составе команды из 4 человек в двух возрастных ступенях комплекса ГТО: III ступень - 11-12 лет; IV ступень - 13-15 лет.

К участию допущены 12 команд, прошедших отборочный этап городского фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди образовательных организаций в 2021 году.