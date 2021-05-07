РИАМО - 7 мая. Москвичам стал доступен онлайн-сервис, который позволяет узнать график отключения горячей воды в конкретном доме в этом году. Сервис представлен по ссылке.

Чтобы узнать даты, когда в доме не будет горячей воды, достаточно указать его адрес в специальном поле. Полученной информацией можно поделиться с друзьями в соцсетях.

В этом году плановые отключения горячей воды в Москве начнутся после майских праздников. Продолжительность отключения не превысит 10 дней.

В период отключений специалисты проведут осмотр и ремонт внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения. Это позволит подготовить коммуникации к новому отопительному сезону.​