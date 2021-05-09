РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 мая. Жители подмосковного Подольска смогут принять участие в божественной литургии в Никольском храме в воскресенье, сообщается в группе «Никольский храм г. Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

В День Победы в 9:00 горожане могут поучаствовать в божественной литургии в Никольском храме.

По традиции после богослужения пройдет торжественное шествие в память обо всех усопших воинах, сражавшихся за Отечество.

9 мая на Красной площади в Москве пройдет парад Победы, участниками которого станут более чем 12 тыс. военнослужащих, свыше 190 единиц наземной военной техники, а также 76 самолетов и вертолетов.