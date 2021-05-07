РИАМО - 7 мая. В Александровском саду в преддверии 9 Мая московская делегация возложила цветы и венки к Могиле Неизвестного Солдата. Участником церемонии стал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Также на мероприятии присутствовали ученики кадетских корпусов, представители общественных организаций и молодежных патриотических объединений. Память погибших солдат почтили минутой молчания.

Акция «Цветы Победы», в рамках которой по просьбе ветеранов студенты, а также участники молодежных проектов и организаций возложат цветы к монументам и памятникам, пройдет 8 мая. Она стартует у обелиска «Москва — город-герой». Завершится мероприятие должно у монументальной группы «Народные ополченцы».

9 мая по всей России будет отмечаться 76-летняя годовщина Победы в Великой Отечественной войне. На Красной площади в Москве в этот день состоится традиционный парад. В нем будут участвовать более 12,5 тыс. человек, свыше 190 единиц техники, а также 76 самолетов и вертолетов.

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