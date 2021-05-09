РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 мая. Праздничные мероприятия проведут в парках и скверах Балашихи в День Победы, весь день на центральной площади городского округа будет работать выставка военной техники, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Ко дню 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в городском округе подготовили целый ряд мероприятий, некоторые из них пройдут в режиме онлайн.

В 9:00 старт празднованию дадут на «Эстафете памяти». Участники забега соберутся на площади у Ледового дворца «Арена Балашиха». Весь день на площади на улице Парковой будет работать выставка военной техники.

С 10:00 на площади Славы начнется прямая трансляция парада Победы на Красной площади, а в 14:00 состоятся торжественные митинги на площади Славы и в сквере Победы на улице Новой в микрорайоне Железнодорожный.

Торжественные памятные акции-митинги также пройдут в 11:00 – у обелиска «Скорбящая мать» в мкр. Саввино на улице 1 Мая и у стелы Победы в мкр. Керамик на улице Керамической; в 12:00 – у памятника «Защитникам воздушных рубежей Отечества» в мкр. Заря, на улице Ленина, на площади Ветеранов и в деревне Дятловке, на площадке у дома №18, в 14:00 – у памятной стелы павшим в боях за Советскую Родину в деревне Федурново, на улице Авиарембаза.

Также в каждом уголке Балашихи пройдут праздничные концерты: с 15:00 до 22:00 – на площади перед Ледовым дворцом «Арена Балашиха», с 15:00 до 17:30 – в микрорайоне Железнодорожный на улице Школьной, с 16:00 до 22:00 – на площади перед администрацией в микрорайоне Железнодорожный.

Концерты состоятся и в парках городского округа: с 11:00 до 13:00 – в парке «Пехорка», с 16:00 до 18:00 – в Пестовском парке, с 17:00 до 19:00 – в парке «Никольско-Архангельский.

В 22:00 состоится праздничный салют на центральных площадках.

Всероссийская акция «Бессмертный полк» пройдет в режиме онлайн.