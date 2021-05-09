РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 9 мая. Из-за празднования Дня Победы в Домодедове в воскресенье перекроют несколько улиц для движения транспорта, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Проезд будет закрыт по Каширскому шоссе от улицы Гагарина до улицы Коломийца; по улице Советская от дома 10 до дома 20; по улице Горького от улицы Школьной до площади 30-летия Победы; по Кутузовскому проезду от дома 9 до дома 11; по 3-му Московскому проезду - выезд на Каширское шоссе.

Также перекрыты будут выезды на Каширское шоссе от домов 38, 49, 56; выезды на Кутузовский проезд от домов 47, 51А Каширского шоссе.