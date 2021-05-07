РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 мая. Двадцать машин приняли участие в автопробеге по мемориальным местам в подмосковном Красногорске в честь Дня Победы, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Памятная акция состоялась в пятницу при участии представителей местного отделения партии «Единая Россия», депутатов, волонтеров и активной молодежи.

Мероприятие, приуроченное к 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, собрало 20 автомобилей, которые стартовали от здания администрации Красногорска. Участники акции объехали 20 памятников и мемориальных досок, где возложили цветы, а также посетили мемориальный комплекс на Красной горке.