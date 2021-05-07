РИАМО - 7 мая. В подмосковных школах стартовал проект «Уроки доброты», в рамках которого детям рассказывают о людях с неизлечимыми заболеваниями, акция уже собрала большое количество положительных отзывов, сообщил РИАМО исполнительный директор благотворительного фонда «Детский хоспис» Павел Ткаченко.

«Уроки доброты» - один из этапов всероссийской благотворительной акции «Белый цветок», направленной на повышение уровня знаний об инклюзии в обществе и обеспечение достойной жизни для детей и молодых взрослых с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями. Акция «Белый цветок» проходила в России с 1911 года, в 2003 году благотворительный фонд «Детский хоспис» возродил эту традицию.

В рамках «Уроков доброты» дети в учебных заведениях своими руками создают белые цветы, учатся состраданию и заботливому отношению к людям с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями. Ученики также могут написать письмо подопечным детского хосписа.

«Уроки проходят удивительным образом. Мы никогда не получали столько обратной связи. Нам в хоспис начали присылать письма от детей с пожеланиями для наших воспитанников. Даже рисунки присылают. Видно, что маленькие дети пишут искренние и трогательные слова поддержки», - сказал Ткаченко.

Он добавил, что проект очень важен для ребят, поскольку дает им шанс попробовать себя в качестве волонтеров.

«Этот проект затрагивает много важных тем. Он позволяет дать детям первый опыт волонтерства и осознать всю важность бережного и уважительного отношения к неизлечимо больным детям. Это такой первый важный разговор. «Уроки доброты» также важны и для учителей, и для родителей, поскольку данная тема очень щепетильная, и вместе с педагогами мы даем некий старт диалогу о добрых, правильных поступках. И выходя из школы, ребенок получает азы», - отметил Ткаченко.

Проект «Белый цветок» также включает специальные акции совместно с компаниями и блогерами и празднование годовщины создания детских хосписов в Домодедове и Санкт-Петербурге.