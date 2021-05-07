РИАМО - 7 мая. Суд в Москве арестовал на 2 месяца гендиректора и главного бухгалтера гостиницы «Вечный зов», где в результате пожара погибли два человека, сообщает пресс-служба Пресненского районного суда столицы.

Алексея Пустового, трудоустроенного в должности генерального директора и главного бухгалтера ООО «Вечный Зов Премиум», поместили под стражу до 4 июля.

Он обвиняется по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть людей).

Пожар в отеле на 6-й Кожуховской улице в столице произошел ночью 4 мая. В гостинице находилось более 300 постояльцев. В пожаре погибли двое взрослых и пострадали 16 человек, включая несовершеннолетних.

Приоритетной версией трагедии является короткое замыкание из-за ненадлежащей эксплуатации здания гостиницы.