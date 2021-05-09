РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 мая. Движение автотранспорта в Балашихе ограничат во время празднования Дня Победы, сообщили в отделе пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

Госавтоинспекторы просят водителей для исключения создания заторов в местах проведения мероприятий на территории городского округа заранее выбирать пути объезда.

С 9:00 до 23:00 движение будет ограничено на проспекте Ленина от перекрестка с улицей Советской до улицы Живописной, с 14:00 до 16:30 – на улице Советской от Объездного шоссе до шоссе Энтузиастов.

В микрорайоне Железнодорожный движение ограничат с 9:00 до 23:00 на улице Новой от перекрестка с улицей Пролетарской до перекрестка с улицей Колхозной; на Саввинском шоссе от дома №27 по улице Пролетарской до перекрестка с улицей Пионерской; на участке улицы 60 лет Октября от улицы Советской до улицы Новой.

С 13:00 до 23:00 движение временно ограничат на улице Пролетарской от перекрестка с улицей Новой до перекрестка с улицей Автозаводской, а с 14:00 до 16:00 – на улице Колхозной от улицы Новой до улицы Школьной.