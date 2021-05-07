РИАМО - 7 мая. Матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) начнутся с минуты молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщает Газета.ru.

Кроме того, с минуты молчания начнутся поединки в Олимп — Футбольной национальной лиге (Олимп — ФНЛ), Олимп — Профессиональной футбольной лиге (Олимп — ПФЛ) и Юношеской футбольной лиге (ЮФЛ).

Арбитры матчей выйдут на поле с георгиевскими ленточками.

Чемпионом России сезона 2020-2021 годов стал петербургский «Зенит», обыграв в матче прошлого тура московский «Локомотив» со счетом 6:1.