РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 мая. В подмосковном Подольске в субботу пройдут Открытые личные соревнования «Я знаю! Я помню! Я горжусь!» по конкуру, посвященные Дню Победы, сообщается в группе «Конноспортивный клуб Фаворит г.о. Подольск М.О» в соцсети «ВКонтакте».

Спортсмены будут состязаться на открытом грунте в конноспортивном клубе «Фаворит», начало в 10:00. Маршрут №1 - 100 см с перепрыжкой, общий зачет, маршрут №2 - 80 см, классический, без учета времени и с нормой времени, общий зачет, маршрут №3 - 60 см, классический, без учета времени и с нормой времени - общий зачет. В них примут участие всадники 2009 года рождения и старше на лошадях четырех лет и старше.

По окончании состязаний пройдет награждение победителей и призеров всех маршрутов в пешем строю. В маршруте №1 победителя наградят кубком, золотой медалью и дипломом I степени, призеров - медалями и дипломами соответствующих степеней, их лошадей - памятными розетками. На маршрутах №№2 и 3 те же награды за исключением кубка.