РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 мая. В подмосковном Подольске в ходе акции «Их именами названы улицы нашего города» раздали прохожим георгиевские ленты и листовки с рассказами о героях Великой Отечественной войны, сообщается в группе «МОУ СОШ №18 имени Подольских курсантов» в соцсети «ВКонтакте».

Юнармейцы отряда «Память» школы №18 имени Подольских курсантов 5 мая начали традиционную акцию «Их именами названы улицы нашего города». Цель акции - рассказать о героях, в честь которых названы улицы. Она продлится до 9 мая.

Ребята дарили прохожим георгиевскую ленту и информационную листовку, в которой рассказывалось о генералах Иване Стрельбицком и Василии Смирнове, Викторе Талалихине, Татьяне Барамзиной, Льве Пантелееве, Борисе Чистове и других героях Великой Отечественной войны.

Юнармейцы сами помнят героев страшной войны и постраются передать эту память следующим поколениям.