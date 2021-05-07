РИАМО - 7 мая. Следствие просит арестовать генерального директора и главного бухгалтера гостиницы «Вечный зов» Алексея Пустового по делу о пожаре, в котором погибли два человека, сообщает пресс-служба Пресненского районного суда Москвы.

В суд поступили материалы ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Пустового А.Ю., трудоустроенного в должности генерального директора и главного бухгалтера ООО «Вечный Зов Премиум», сроком до 4 июля 2021 года.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ.

Пожар в отеле «Вечный зов» на 6-й Кожуховской улице в столице произошел ночью 4 мая. В гостинице находилось более 300 постояльцев. Площадь пожара составила около 100 кв м. В пожаре погибли двое взрослых и пострадали 16 человек, включая детей.

Ранее суд арестовал генерального директора частной организации, сдавшей здание на 6-й Кожуховской улице в аренду гостинице «Вечный зов».