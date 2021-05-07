РИАМО - 7 мая. Жители Подмосковья могут внести вклад в изучение и сохранение перелетных птиц, для этого им необходимо участвовать в программах под эгидой Союза охраны птиц России и международных объединений, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Подмосковья.

Для того, чтобы поучаствовать в международной программе нужно зарегистрировать свое мероприятие по ссылке.

Всемирный день мигрирующих птиц отмечается 8 мая. Он был введен по инициативе американских орнитологов в 1993 году. Цель праздника заключается в том, чтобы привлечь внимание правительств и социума к проблемам миграции перелетных птиц.

«Это знаковое событие не только для орнитологов, но и для всех любителей природы. По подсчетам специалистов, каждый десятый вид перелетных птиц находится под угрозой исчезновения. Поэтому в Подмосковье ведется серьезная работа по сохранению популяций редких видов, в том числе и птиц», – сказал заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Он добавил, что с конца 1990 годов в Московской области не исчезло ни одного вида фауны, а популяция белого аиста была восстановлена. Кроме того, в регионе стабильна численность серого журавля и других перелетных птиц.

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