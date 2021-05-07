РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 мая. Порядка 1 тыс. георгиевских ленточек раздали в ходе патриотической акции в поселке Нахабино подмосковного Красногорска в пятницу, сообщается в Instagram-аккаунте территориального отдела.

В преддверии празднования Дня Победы в поселке Нахабино прошла патриотическая акция. Волонтеры школы №2, юнармейцы отряда «Юный карбышевец» раздали жителям поселка символ праздника, элемент боевых знамен гвардейских частей России – георгиевскую ленту.

Юнармейцы поздравили нахабинцев с наступающим праздником, а также рассказали о значении цветов и истории происхождения георгиевской ленты.

Всего в рамках акции участники раздали порядка 1 тыс. ленточек.